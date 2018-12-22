В Чжунвэе пущена в эксплуатацию газокомпрессорная станция трубопровода "Запад-Восток"

22 декабря 2018 06:53 (UTC+04:00)

Чжунвэйская газокомпрессорная станция центрального отрезка западного трехниточного участка трубопровода "Запад-Восток" была сегодня официально введена в эксплуатацию в городе Чжунвэй Нинся-Хуэйского АР (Северо-Западный Китай), передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Работа станции позволит более эффективно реагировать на пиковые нагрузки, обеспечивая бесперебойную работу систем теплоснабжения Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в зимний период.

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