Китай успешно запустил первый спутник для проекта "Хунъюнь"

22 декабря 2018 07:33 (UTC+04:00)

Китай запустил в субботу первый спутник проекта "Хунъюнь", предусматривающего создание на низкой околоземной орбите сети спутников для обеспечения удалённых регионов стабильной интернет-связью, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" в 7.51 (2.51 мск) с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе страны. Через некоторое время после запуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.

К 2025 году Китай намерен вывести на низкую околоземную орбиту 156 малых спутников для обеспечения интернет-связью районов с низким уровнем сигнала или неблагоприятными природными условиями, в первую очередь горных и пустынных районов, а также самолетов и кораблей.

Предполагается, что пользоваться этой сетью спутников смогут и другие страны.

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