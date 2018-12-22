В первые 11 месяцев года в Китае отмечено замедление роста грузоперевозок автодорожным транспортом

22 декабря 2018 08:11 (UTC+04:00)

В первые 11 месяцев этого года в Китае было зарегистрировано замедление темпов роста грузоперевозок автодорожным транспортом, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

По данным Государственного статистического управления КНР, с января по ноябрь объем грузоперевозок автодорожным транспортом, который занимает львиную долю в общем объеме грузовых перевозок Китая, увеличился на 7,5%. в годовом исчислении до 35,99 млрд тонн.

В первые 10 месяцев рост показателя составил 10%.

В частности, в ноябре объем автодорожных грузоперевозок вырос на 5,7%. до 3,72 млрд тонн. В октябре рост составил 7,7%.

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