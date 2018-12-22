Современная автомобильная дорога свяжет два крупнейших города Тибета - Лхасу и Шигадзе

В Тибете началось строительство автомобильной дороги первого класса между Лхасой и Шигадзе - двумя крупнейшими городами автономного района. Новая дорога позволит добраться из административного центра региона до аэропорта Шигадзе менее чем за три часа, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Церемония запуска строительства прошла в уезде Чушул, административно подчиненном Лхасе, 17 декабря.

Современная, по своим характеристикам уступающая только скоростным автотрассам, дорога будет проложена на протяжении 75,8 км, ее строительство, по оценкам, обойдется в 8,02 млрд юаней /1 ам. долл. - 6,8 юаня/. Будут построены один особо крупный /3837 м/ и 46 менее крупных мостов, а также семь тоннелей. Таким образом, 26,1 проц. дороги составят мосты и тоннели.

На данный момент автотрассы, соответствующие повышенным стандартам, уже связали Лхасу с Линьчжи, Шаньнанем /Лхокха/ и Нагчу.

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