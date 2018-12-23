В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с США

23 декабря 2018 19:58 (UTC+04:00)

Заместители глав торговых ведомств Китая и США на подготовительных консультациях достигли прогресса при обсуждении перспектив устранения взаимных трений по некоторым ключевым противоречиям. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в воскресенье министерство коммерции Китая.

"Стороны вновь обменялись мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес, таким как формирование сбалансированной торговли и усиление защиты прав на интеллектуальную собственность. Им удалось достигнуть нового прогресса", - говорится в коротком заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.

Как отмечается в документе, также были согласованы детали организации взаимных визитов в будущем.

1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Лидеры Китая и Соединенных Штатов подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями.

Как заявил 3 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, официально переговорный процесс по данным вопросам начнется 1 января 2019 года и будет длиться ровно 90 суток. Если за это время выход из ситуации так и не будет найден, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%. В настоящее время стороны ведут подготовительные консультации.

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