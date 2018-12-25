В 2018 году общие логистические затраты в Китае достигнут около 13 трлн юаней

25 декабря 2018 19:52 (UTC+04:00)

Китай стал крупнейшим в мире рынком логистических услуг. Ожидается, что общие расходы на логистику в Китае за 2018 год составят почти 13 триллионов юаней.

Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Китайской международной выставки логистики и транспорта Ни Вэй на брифинге 20 декабря, сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Ни Вэй сказал, что за 40 лет проведения политики реформы и открытости Китай уже стал самым большим в мире логистическим рынком и обрел мировую значимость в сфере логистики. В 2017 году общий объем расходов Китая на эту сферу составил 12,1 триллиона юаней.

По предварительным подсчетам, эта сумма в 2018 году достигнет или превысит 13 триллионов юаней в связи с ростом ВВП и спросом на услуги логистики. Чтобы выполнить требования Госсовета по уменьшению доли логистических издержек в ВВП страны, выжить и развиться в условиях рыночной конкуренции, логистические компании в будущем должны, используя новые технологии и оборудование, осуществить переход от трудоемких предприятий к высокотехнологичным.

Стало известно, что 19-я Китайская международная выставка логистики и транспорта будет проводиться 3-5 июля 2019 года в районе Сяошань города Ханчжоу на тему “Наука и техника изменят логистику” . В выставке примут участие 800 предприятий из более 30 стран мира, сообщил сайт «Хуаньцюван» 21 декабря.

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