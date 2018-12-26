В Китае ожидают рождения первого клонированного котенка в марте 2019 года

Китайская компания Sinogene к марту 2019 года планирует воспроизвести на свет первого в Китае клонированного котенка. Как сообщила газета Global Times, цель данного проекта - наладить эффективный процесс массового воспроизводства кошек в искусственных условиях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для создания котенка будут использоваться те же технологии, что и при клонировании овечки Долли. "Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР, - приводит издание слова Чжао Цзяньпина, заместителя главного управляющего данной коммерческой организации, занимающейся разработкой биотехнологий. - Даже несмотря на то, что клонов нельзя считать абсолютным аналогом животных, рожденных естественным образом, искусственно выведенные котята будут пользоваться не меньшей привязанностью своих владельцев".

Он подчеркнул, что с виду клоны будут в точности воспроизводить оригинал животного, с которого была создана копия. Единственным различием можно считать отсутствие той же памяти и привычек. Помимо кошек компания уже занимается клонированием щенков, каждый из которых обойдется покупателю примерно в 380 тыс. юаней (порядка $55 тыс.).

"У нас имеется около 20 клиентов, для того, чтобы создать для них животное, нам требуется от полугода до 10 месяцев", - рассказал Чжао Цзяньпин. Специалист отметил, что, в силу физиологических особенностей собаки, воссоздать ее копию - довольно непростая задача. Одна из главных трудностей, по словам замуправляющего, заключается в том, что яйцеклетки этого животного более чувствительны к малейшим изменениям внешней среды.

Как объяснил еще один представитель Sinogene, помимо коммерческой составляющей, предназначение клонирования - корректировка врожденных дефектов путем редактирования генов.

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Только за январь-август масштабы рынка по продаже кошек и собак превысили отметку в 170 млрд юаней ($24 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 27%.

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