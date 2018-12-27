В Китае за пять лет спасли десятки тысяч памятников культуры

В последние годы в Китае принят ряд мер по решительной борьбе с преступлениями, связанными памятниками культуры, чтобы защитить бесценное культурное наследие страны. В Национальном музее Китая в среду открылась выставка "Защитим цивилизацию – выставка достижений в борьбе с преступлениями, связанными и памятниками культуры", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Государственное управление по охране культурного наследия Китая непрерывно усиливает охрану памятников культуры с целью гарантировать безопасность памятников истории. Был разработан ряд правил и стандартов, в том числе "Требования к системе безопасности и предупреждения в музеях и объектах охраны культурных ценностей".

Государственноеуправление по охране культурного наследия Китая непрерывно усиливает охрану памятников культуры с целью гарантировать безопасность памятников истории. Был разработан ряд правил и стандартов, в том числе "Требования к системе безопасности и предупреждения в музеях и объектах охраны культурных ценностей".

Государственное управление по охране культурного наследия Китая также активно содействовало участию Китая в международных конвенциях по охране культурного наследия. С 21 страной были подписаны двусторонние соглашения и меморандумы о взаимопонимании в области борьбы с хищением и контрабандой памятников культуры.

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