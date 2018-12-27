Власти Китая представили полный текст проекта закона об иностранных инвестициях

27 декабря 2018 19:49 (UTC+04:00)

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) сегодня обнародовало полный текст проекта закона об иностранных инвестициях для ознакомления общественности. Документ был представлен на текущей сессии ПК ВСНП, которая открылась 23 декабря, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Законопроект должен заменить собой три действующих закона: Закон о совместных предприятиях с китайским и иностранным капиталом, Закон о договорных совместных предприятиях и Закон о предприятиях, находящихся полностью в собственности иностранных лиц.

Документ содержит ряд мер по упрощению процедур, защите и управлению иностранными инвестициями, в частности, закрепляется политика равного благоприятствования и возможности равного участия в получении правительственных проектов.

Представители общественности могут разместить свои комментарии и предложения через официальный сайт ВСНП или направить их по почте. Сообщения принимаются до 24 февраля 2019 года.

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