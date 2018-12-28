Более 25 тыс. безвизовых китайских туристов посетили Новосибирск в 2018 году

28 декабря 2018 10:34 (UTC+04:00)

Свыше 25,5 тыс. китайских туристов по программе безвизового обмена посетили в текущем году Новосибирск. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу представитель российской туристической ассоциации "Мир без границ" Екатерина Челик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сибирь становится новой точкой притяжения для гостей из Китая, в уходящем году рост организованного группового турпотока по безвизовому обмену составил 10%, - отметила она. - Это большое достижение, ведь о туристических возможностях региона на китайском направлении заговорили не так давно".

По словам Челик, несмотря на значительные положительные результаты в привлечении отдыхающих из КНР, Новосибирская область по-прежнему отстает от главного сибирского туристического маршрута - озера Байкал. "По нашим данным, в Иркутскую область в 2018 г. приехало в два раза больше китайских туристов по сравнению с Новосибирском", - отметила она.

Как добавила представитель ассоциации, по итогам уходящего года число китайских гостей в Новосибирске в рамках соглашения о безвизовом групповом обмене почти в шесть раз превышает количество новосибирцев, отправившихся по безвизовому каналу в Китай. По ее словам, это связано как с высокой конкуренцией среди направлений, принимающих туристов из России, так и с недостаточной информированностью граждан РФ.

Согласно китайско-российскому соглашению, подписанному 29 февраля 2000 г., участники туристических групп численностью от 5 до 50 человек могут находиться без визы на территории обеих стран до 15 суток. По данным "Мир без границ", в декабре нашу страну уже посетил миллионный в этом году турист из КНР по безвизовому обмену.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии
Россия 10:16
Зоны освоения высоких и новых технологий - ключ к инновационному развитию Китая - министр
Китай 27 декабря 23:32
Китай за продолжение благотворного взаимодействия между КНДР и Республикой Корея - МИД
Китай 27 декабря 22:57
На северо-западе Китая построят еще одну высокоскоростную железную дорогу
Китай 27 декабря 20:31
Власти Китая представили полный текст проекта закона об иностранных инвестициях
Китай 27 декабря 19:49
Высокоскоростная железная дорога Цзинань-Циндао представит услугу 5G
Китай 27 декабря 19:23
Лента новостей
Али Ахмедов: В 2018 году благодаря рациональной и прагматичной внешней политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, международная позиция Азербайджана еще больше укрепилась
Политика 11:17
Азербайджанские компании пригласят в Колумбию участвовать в бизнес-форуме
Бизнес 11:08
В Турции продлены сроки отмены пошлин на импорт мяса
Бизнес 10:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги, соединяющей проспект Зии Буниядова с дорогой Балаханы-Бинагади (ФОТО)
Политика 10:44
МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак
Политика 10:39
Азербайджан предложил новый маршрут для увеличения турпотока из Колумбии
Туризм 10:31
Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля
Израиль 10:29
Оператор связи Баку закупает оборудование Alcatel Lucent
ИКТ 10:22
В России создали очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии
Россия 10:16