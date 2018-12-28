Более 25 тыс. безвизовых китайских туристов посетили Новосибирск в 2018 году

Свыше 25,5 тыс. китайских туристов по программе безвизового обмена посетили в текущем году Новосибирск. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу представитель российской туристической ассоциации "Мир без границ" Екатерина Челик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сибирь становится новой точкой притяжения для гостей из Китая, в уходящем году рост организованного группового турпотока по безвизовому обмену составил 10%, - отметила она. - Это большое достижение, ведь о туристических возможностях региона на китайском направлении заговорили не так давно".

По словам Челик, несмотря на значительные положительные результаты в привлечении отдыхающих из КНР, Новосибирская область по-прежнему отстает от главного сибирского туристического маршрута - озера Байкал. "По нашим данным, в Иркутскую область в 2018 г. приехало в два раза больше китайских туристов по сравнению с Новосибирском", - отметила она.

Как добавила представитель ассоциации, по итогам уходящего года число китайских гостей в Новосибирске в рамках соглашения о безвизовом групповом обмене почти в шесть раз превышает количество новосибирцев, отправившихся по безвизовому каналу в Китай. По ее словам, это связано как с высокой конкуренцией среди направлений, принимающих туристов из России, так и с недостаточной информированностью граждан РФ.

Согласно китайско-российскому соглашению, подписанному 29 февраля 2000 г., участники туристических групп численностью от 5 до 50 человек могут находиться без визы на территории обеих стран до 15 суток. По данным "Мир без границ", в декабре нашу страну уже посетил миллионный в этом году турист из КНР по безвизовому обмену.

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