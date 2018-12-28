Эксперты: РФ входит в тройку самых популярных европейских направлений у туристов из КНР

Россия находится в тройке наиболее популярных среди европейских стран направлений для клиентов крупнейшего туристического онлайн-агентства Китая Ctrip. В 2018 году оно организовало групповые и индивидуальные туры в РФ для 130 тыс. китайских туристов, сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС старший менеджер отдела продаж компании Цю Цзюнлу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности компания Ctrip отправила в Россию в этом году порядка 120-130 тыс. китайских туристов, включая групповые и индивидуальные туры. Групповыми турами воспользовались около 100 тыс. клиентов", - сказала она, обратив внимание на то, что в последние годы китайские туристы начали интересоваться новыми маршрутами по России, которая в последние годы привлекает все больше гостей из КНР.

Согласно последним данным системы бронирования отелей Ctrip, Россия находится в тройке наиболее популярных направлений среди европейских стран. Первое и второе место занимают Великобритания и Франция, уточнили в компании.

По словам менеджера, Ctrip уже давно занимается организацией туров по России и постоянно совершенствует пакеты своих продуктов. "В следующем году, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, мы собираемся осваивать и предлагать туристические пакеты по другим городам, которые подходят для приема китайских туристов, исходя из стандартов нашей компании. Мы знаем, что в России очень много красивых мест, но не все они готовы к тому, чтобы принимать китайских туристов", - сказала она, уточнив, что речь идет, в частности, о недостатке экскурсоводов со знанием китайского языка, а также об отсутствии приемлемой для туристов из КНР китайской кухни.

"В следующем году мы собираемся наладить такое новое направление, как Казань. Еще одно направление - это Сочи. Это два основных пакета, которые мы планируем добавить к традиционным маршрутам. Кроме того, мы настроены на то, чтобы более активно осваивать Байкал, где до недавнего времени отели и сопутствующая инфраструктура были довольно отсталыми", - рассказала Цю Цзюнлу.

В конце 2019 года, сообщили в компании, Ctrip начала активно организовывать туристические группы в Мурманск для тех, кто желает полюбоваться северным сиянием. Это направление, по словам менеджера, также пользуется популярностью и обходится китайским туристам гораздо дешевле, чем, к примеру, поездка в страны Северной Европы.

Компания Ctrip, занимающаяся оказанием услуг по бронированию гостиниц, железнодорожных и авиабилетов, а также подготовкой предложений для индивидуальных, групповых и деловых поездок, была основана в 1999 году. Ее акции с 2003 года котируются на американской технологической бирже NASDAQ, штаб-квартира Ctrip расположена в Шанхае. Компания, в которой работает порядка 25 тыс. человек, имеет филиалы по всему Китаю. В 2017 году Ctrip заняла девятую строчку в списке 100 крупнейших интернет-компаний Китая.

Из года в год число китайских туристов в российских городах растет. Согласно официальной статистике, по итогам 2018 года количество побывавших в РФ китайцев превысит 2 млн человек. Большинство из них посещают Москву и Санкт-Петербург.

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