Си Цзиньпин предложил Тайваню провести консультации по развитию отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду выступил с предложением к тайваньским партиям и общественности провести демократические консультации по развитию мирных отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выступаем с инициативой, чтобы все политические партии и различные общественные круги с обоих берегов Тайваньского пролива выдвинули своих представителей для проведения глубоких демократических консультаций по вопросу отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и будущего нации, а также достижения институционального механизма по продвижению мирного развития отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью по случаю сорокалетия Обращения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) к тайваньским соотечественникам.

Он отметил, что отстаивание принципа "одного Китая" будет способствовать налаживанию взаимодействия между двумя берегами Тайваньского пролива, в то время как отказ от этого принципа "может привести к напряженности и шаткости отношений между ними, что нанесет вред тайваньским соотечественникам".

"На основе принципа "одного Китая" нет никаких препятствий для взаимодействия с нами ни для одной политической партии, ни для одной организации Тайваня. Путем замены противостояния на диалог, борьбы на сотрудничество, "игры с нулевой суммой" на взаимную выгоду можно добиться устойчивых и долгосрочных отношений между двумя берегами Тайваньского пролива", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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