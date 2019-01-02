Биржи материкового Китая закрылись в минусе в первый день торгов 2019 года

Первый день торгов в этом году на биржах материкового Китая завершился падением основных индексов. Соответствующая статистика отражена на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов в 15:00 по местному времени упал на 1,15%, до 2465,29 пункта. Негативная динамика наблюдается и по основной части "голубых фишек". Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, снизился по итогам дня на 1,32%.

В негативной зоне закрылись торги и в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" упал к концу дня на 1,25%, до отметки 7149,27.

Индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках, уменьшился при закрытии на 1,37%.

Серьезный спад к концу торгов отмечен и на бирже в Гонконге, где основной индекс Hang Seng по состоянию на 15:55 по местному времени снизился на 2,91%.

Эксперты отмечают, что негативная динамика на торговых площадках Китая связана с опасениями инвесторов относительно перспектив экономического развития Китая на фоне глобального спада. Биржевые показатели в Китае упали вслед за публикацией в среду данных по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора Китая, который в декабре 2018 года снизился на 0,8 пункта по сравнению с ноябрем, упав до отметки в 49,4. Это минимальное значение показателя с марта 2016 года. Местные аналитики связывают такую ситуацию со снижением рыночного спроса, трениями в международной торговле, колебаниями цен на сырьевые товары и влиянием ряда других внешних факторов.

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