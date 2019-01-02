У побережья Китая затонуло тайваньское грузовое судно

2 января 2019 16:00 (UTC+04:00)

Тайваньское грузовое судно затонуло в среду у побережья китайской восточной провинции Чжэцзян, один человек погиб, ещё девять числятся пропавшими без вести, сообщает издание Paper, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, судно по пока не установленной причине затонуло в среду около 4.30 по местному времени, на борту в тот момент находились 15 человек: один житель Тайваня и 14 граждан Мьянмы.

Грузовое судно "Лондон" вышло из порта тайваньского города Гаосюн и затонуло в 90 мирских милях к востоку от побережья города Тайчжоу. Куда направлялось судно и по какой причине помогло затронуть, пока неизвестно.

Поисково-спасательная операция продолжается, к настоящему моменту спасти удалось пять членов экипажа.

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