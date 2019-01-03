Китай планирует построить 6,8 тысячи километров железных дорог в 2019 году

Китай в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию 6,8 тысячи километров новых линий железной дороги, среди которых 3,2 тысячи километров отводится высокоскоростным поездам, говорится в сообщении государственной корпорации China Railways, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году по всей территории Китая в эксплуатацию было введено около 4,7 тысячи километров железных дорог, из которых высокоскоростных – 4,1 тысячи километров. За прошлый год на поездах было совершено более 3,3 миллиардов пассажирских поездок и перевезено свыше 4 миллиардов тонн грузов, что на 9,4% и 9,1% соответственно больше, чем в 2017 году.