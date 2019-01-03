Китай планирует построить 6,8 тысячи километров железных дорог в 2019 году

3 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

Китай в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию 6,8 тысячи километров новых линий железной дороги, среди которых 3,2 тысячи километров отводится высокоскоростным поездам, говорится в сообщении государственной корпорации China Railways, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году по всей территории Китая в эксплуатацию было введено около 4,7 тысячи километров железных дорог, из которых высокоскоростных – 4,1 тысячи километров. За прошлый год на поездах было совершено более 3,3 миллиардов пассажирских поездок и перевезено свыше 4 миллиардов тонн грузов, что на 9,4% и 9,1% соответственно больше, чем в 2017 году.

К 2020 году Китай планирует увеличить протяженность высокоскоростных железных дорог до 30 тысяч километров, а к 2025-му — до 38 тысяч.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратной стороне Луны
Китай 08:35
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 05:44
У побережья Китая затонуло тайваньское грузовое судно
Китай 2 января 16:00
Биржи материкового Китая закрылись в минусе в первый день торгов 2019 года
Китай 2 января 14:04
Индекс деловой активности промышленности Китая в декабре снизился до 34-месячного минимума
Китай 2 января 11:43
Си Цзиньпин предложил Тайваню провести консультации по развитию отношений
Китай 2 января 10:00
Лента новостей
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло на треть
Финансы 11:44
Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 11:41
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:38
Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 11:37
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 11:24
В Баку выступит двойник Адриано Челентано - шоу с иллюзией
Культура 11:21
Автовокзалы и автостанции Азербайджана продлили усиленный режим работы
Общество 11:18
В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)
Интересное 11:13
NASA рассмотрит заявку азербайджанского вуза на участие в международном конкурсе
ИКТ 11:11