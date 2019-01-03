Китай надеется на успешную встречу Ким Чен Ына и Трампа в 2019 году

Встреча на уровне высшего руководства КНДР и Соединенных Штатов в 2019 году может оказать положительное воздействие на всеобщие мир и стабильность, и Китай надеется на ее успешность. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя возможность проведения повторной встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская сторона и в будущем продолжит считать КНДР и Соединенные Штаты самыми ключевыми сторонами [в урегулировании проблемы Корейского полуострова]. Если они будут осуществлять друг с другом активное взаимодействие, поддерживать друг с другом эффективный диалог, это, несомненно, положительно отразится на урегулировании проблемы Корейского полуострова, благоприятно повлияет на мир и стабильность", - отметил он, выступая на регулярном брифинге.

Дипломат напомнил, что в ходе телефонных переговоров с Трампом, состоявшихся в декабре, председатель КНР Си Цзиньпин четко обозначил позицию Пекина, выразив готовность поддерживать и оказывать стимулирующее содействие улучшению отношений Вашингтона и Пхеньяна. "Мы с радостью наблюдаем за этим процессом (сближением Пхеньяна с Вашингтоном - прим. ТАСС)", - резюмировал Лу Кан.

По итогам состоявшейся 12 июня 2018 года встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, американский президент пообещал прекратить проведение совместных с Республикой Корея военных маневров в районе межкорейской границы.

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