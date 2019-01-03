"Чанъэ-4" совершил посадку на обратную сторону Луны и прислал первый снимок

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" в четверг успешно сел на обратную сторону Луны и прислал первый в истории снимок с поверхности этой части естественного спутника Земли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Утром третьего января беспилотная станция совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это первая в истории человечества успешная посадка на обратной стороне естественного спутника Земли.

"Третьего января в 10:26 по китайскому времени аппарат "Чанъэ-4" осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны", — говорится в сообщении центрального телевидения Китая.

"Чанъэ-4", состоящий из стационарной лунной станции и лунохода, совершил посадку в кратере Карман, в точке с координатами 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты, вблизи предварительно заданной зоны посадки, в северо-западной части лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

По словам китайских ученых, посадка в этой зоне позволит им изучить минеральный состав поверхности естественного спутника Земли, а также получить новые данные о мантии Луны.

Зонд будет исследовать окружающую среду, поверхность и грунт. Кроме того, он проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

После посадки "Чанъэ-4" при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" ("Сорочий мост") раскрыл солнечные батареи и направленную радиоантенну, установил канал высокоскоростной передачи данных.

Аппарат уже прислал первые в истории фото с поверхности обратной стороны Луны.

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