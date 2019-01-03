СМИ: Китай намерен в 2022 году ввести в эксплуатацию беспилотный высокоскоростной поезд

3 января 2019 17:26 (UTC+04:00)

Китайские власти намерены в 2022 году запустить в эксплуатацию высокоскоростной поезд с автоматизированной системой управления, который соединит Пекин с городом Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай) - одним из мест проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом в четверг сообщила газета China Daily, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в июле - сентябре 2018 года Китай успешно завершил испытания встраиваемой в высокоскоростные составы автоматизированной системы управления. Тестовый запуск был проведен на участке железной дороги, соединяющей Пекин и город Шеньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), с общим пробегом более 186 тыс. км и проектной скоростью 350 км/ч.

По информации газеты, с помощью встроенной системы управления поезд сможет автоматически стартовать, курсировать между станциями с учетом расписания движения, совершать остановки, открывать и закрывать двери вагонов. Отмечается, что внедрение подобных составов в железнодорожную систему страны значительно повысит эффективность ее работы, а также позволит сократить число задержек и аварий в пути.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. По данным Китайской государственной корпорации China Railways, к концу 2018 года их общая протяженность составила порядка 29 тыс. километров. При этом общая протяженность железных дорог в КНР на 2017 год достигла 127 тыс. км. Ожидается, что к 2025 году этот показатель увеличится до 175 тыс. км.

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