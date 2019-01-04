Jaguar Land Rover отзывает автомобили в Китае из-за возможных нарушений в работе двигателя

4 января 2019 01:28 (UTC+04:00)

Британская компания Jaguar Land Rover в Китае отзовет 68828 автомобилей в связи с угрозой безопасности в работе двигателя. Об этом сообщили в государственном управлении по регулированию рынка, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Заявление об отзыве автомобилей Jaguar Land Rover China подала в государственное управление по регулированию рынка.

С 5 апреля будут отозваны 42 тыс автомобилей модели Discovery 4, произведенных в 2009-2016 годах, и более 20 тыс автомобиль модели Range Rover Sport 2009-2013 гг производства.

Подшипник коленчатого вала в указанных автомобилях может износиться раньше положенного срока и в экстремальных условиях даже разорваться, что способно привести к остановке двигателя.

Автопроизводитель проверит все транспортные средства и бесплатно заменит дефектные части.

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