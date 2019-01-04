Китай планирует улучшить компексные бондовые зоны

4 января 2019 02:26 (UTC+04:00)

Китай примет ряд поддерживающих мер для улучшения бизнес среды и содействия торговле и инвестициям в комплексных бондовых зонах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Синьхуа, говорилось на заседании Госсовета КНР.

Эти шаги отвечают практике мировых флагманов в этой сфере. Ожидается, что они укрепят экспорт страны, приток иностранных инвестиций, будут содействовать развитию внутреннего спроса, говорится в заявлении по итогам заседания, на котором председательствовал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Комплексные бондовые зоны -- это зоны, в которых действует политика налоговых преференций и свободно конвертируемой валюты, там ведут свою деятельность компании, занятые производством на экспорт и логистикой. Ожидается, что эти зоны станут новой платформой для процесса усиления открытости Китая.

Производители в рамках зон смогут принимать заказы местных компаний вне зоны. Для мобильных телефонов и автозапчастей, произведенных в зонах, больше не будут нужны лицензии на импорт для продажи в Китае.

Теперь не нужно разрешение на импорт в области исследований и развития, в то же время компаниям, ориентированным на развитие инноваций, будут доступны налоговые преференции и кредитная политика.

Компании в бондовых зонах смогут опробовать высокотехнологичные, с высокой добавленной стоимостью и экологичные зоны, им также будут доступны глобальное техобслуживание и услуги по переработке.

Поддержка также будет оказываться услугам глобального аутсорсинга, в комплексных бондовых зонах будет применяться политика трансграничного импорта в области розничных продаж онлайн.

Комплексные бондовые зоны будут перенимать опыт, опробованный в зонах свободной торговли, говорится в заявлении.

На заседании также отметили, что компаниям будет проще закрыть свой бизнес -- эта процедура будет усовершенствована и осуществляться онлайн.

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