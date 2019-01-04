В Китае приступили к исследованию мобильной связи 6G

Юго-восточный университет (Southeast University) в китайской провинции Цзянсу заявил о начале исследования мобильной интернет-связи 6G, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Для этого в университете создалась специальная группа во главе с профессором Ю Сяоху. По его сообщению, исследование и разработка нацелены на проведение фундаментального исследования и развития мобильной связи 6G на основе технологий 5G.

Речь идет, прежде всего, о развитии интеллектуальной мобильной телекоммуникации, массовой беспроводной связи, беспроводной связи с миллиметровой и субмиллиметровой волнами, оптической беспроводной связи, а также широкополосной спутниковой мобильной телекоммуникации. По сравнению с 5G технологиями 6G связь обещает охватывать более широкие аспекты и быть более оперативной и надежной, заверил Ю Сяоху.

"Нужно еще идти далеко до внедрения 6G технологий в бытовую жизнь. Эксперты предполагают, что 6G технологии могут быть запущены в коммерческое использование к 2030 году. Между тем конкуренция за освоение таких технологий сейчас же развернулась между множеством предприятий", - сказал профессор.

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