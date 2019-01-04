Китай 5 лет подряд становится лидером по количеству отправлений экспресс-посылок

В первой половине дня 28 декабря общее количество отправлений экспресс-посылок в Китае за 2018 г. достигло 50 миллиардов единиц, что позволяет стране пять лет подряд находиться на первом месте в мире по этому показателю. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван» 29 декабря, передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

На протяжении периода13-й пятилетки (2016-2020) отрасль экспресс-доставки Китая стремительно развивается со среднегодовым темпом роста в 10 миллиардов штук. Начиная с 2014 г., Китай пять лет подряд стабильно занимает первое место в мире по количеству операций экспресс-доставки, которое превысило совокупность подобных операций, осуществленных в США, Японии и развитых европейских странах. Китай уже стал основным стабилизатором и источником движущей силы почтовой отрасли мира.

Представитель государственного почтового управления Фэн Лиху заявил, что годовой оборот электронной торговли при помощи услуги экспресс-доставки достиг почти 6,9 трлн юаней и занялболее 19% от общей доли оборота розничной торговли товарами широкого потребления. А годовой оборот трансграничной электронной розничной торговли при помощиэкспресс-доставки превысил 350 миллардов юаней.

Стало известно, что в настоящее время семь китайских логистических предприятий уже зарегистрировались на бирже. В частности, годовой доход одного из семи предприятий составляет более 100 млрд юаней, годовой доход четырех или пяти из них — свыше 50 миллиардов юаней.

Официальный курс на 4 января - 0,15 CNY/USD

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.