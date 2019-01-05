Операционные доходы китайской интернет-компании Baidu в 2018 году превысили 100 млрд юаней

Китайский гигант поисковой системы и искусственного интеллекта Baidu заработал более 100 млрд юаней (14,55 млрд долл США) в 2018 году, как передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа сообщил в среду генеральный директор компании.

Ли Яньхун (Робин Ли), являющийся также создателем Baidu, назвал рекордно высокие доходы "знаковым событием". Это свидетельствует об ускорении роста компании и ее приверженности обслуживанию пользователей, сказал он в открытом письме.

Доходы компании, чьи акции котируются на бирже NASDAQ, в третьем квартале увеличились на 27%. в годовом исчислении, благодаря повышению доходов от поиска и подачи на фоне устойчивого роста трафика пользователей. Продукт DuerOS компании был установлен на 141 млн устройств к концу сентября прошлого года.

Baidu ожидает, что доходы компании в четвертом квартале составят от 25,48 млрд юаней до 26,72 млрд юаней при увеличении на 15-20% в годовом исчислении.

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