В 2018 г. общее число экпресс-отправлений в Китае превысило 50 млрд единиц

5 января 2019 08:19 (UTC+04:00)

На долю Китая пришлась половина годового объема экспресс-отправлений в мире, который составил в 2018 году около 100 млрд единиц. Как передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа об этом сообщил начальник Государственного почтового управления КНР Ма Цзюньшэн на всекитайском отраслевом совещании.

По данным управления, в 2018 году в стране было доставлено 50,5 млрд экспресс-отправлений, что на 25,8% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доходы отрасли за год составили 601 млрд юаней (1 долл США - 6,86 юаня) с приростом на 21,2%.

Помимо этого, быстрый рост отрасли экспресс-доставки способствовал созданию 200 тыс. новых рабочих мест, обеспечил онлайновые розничные продажи на сумму 6,9 трлн юаней и трансграничную электронную торговлю в размере 350 млрд юаней.

Как отметил Ма Цзюньшэн, в 2019 году большие усилия будут направлены на содействие развитию частных компаний экспресс-доставки, защиту законных прав и интересов работников отрасли и улучшение рабочей среды для них. Китай также уделяет внимание вопросу зеленого развития.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гугуне откроется самая масштабная выставка в честь китайского Нового года
Китай 08:59
Операционные доходы китайской интернет-компании Baidu в 2018 году превысили 100 млрд юаней
Китай 07:29
Общий объем экспорта Сянгана по итогам 2018 года обещает вырасти на 9%
Китай 05:50
В Синьцзяне бурно развивается зимний туризм
Китай 04:42
Китай 5 лет подряд становится лидером по количеству отправлений экспресс-посылок
Китай 4 января 20:25
Китай приступил к разработке беспилотных высокоскоростных поездов
Китай 4 января 19:47
Лента новостей
В Гугуне откроется самая масштабная выставка в честь китайского Нового года
Китай 08:59
Власти Германии подтвердили падение груза с химикатами в Северное море
Европа 08:58
В провинции Гуйчжоу открыли движение по автодороге Люпаньшуй -- Вэйнин
Китай 08:55
Президент Эстонии подтвердила отмену обучения на русском языке
Другие страны 08:48
Гильдия продюсеров Америки объявила номинантов на свою премию
Культура 08:26
Химический госконцерн объявил тендер
Тендеры 08:16
Турция займется управлением освобожденных территорий после ухода США из Сирии
Турция 08:15
Трамп заявил, что предлагал главе Apple перенести производство из Китая в США
США 07:51
Операционные доходы китайской интернет-компании Baidu в 2018 году превысили 100 млрд юаней
Китай 07:29