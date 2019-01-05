В 2018 г. общее число экпресс-отправлений в Китае превысило 50 млрд единиц

На долю Китая пришлась половина годового объема экспресс-отправлений в мире, который составил в 2018 году около 100 млрд единиц. Как передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа об этом сообщил начальник Государственного почтового управления КНР Ма Цзюньшэн на всекитайском отраслевом совещании.

По данным управления, в 2018 году в стране было доставлено 50,5 млрд экспресс-отправлений, что на 25,8% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доходы отрасли за год составили 601 млрд юаней (1 долл США - 6,86 юаня) с приростом на 21,2%.

Помимо этого, быстрый рост отрасли экспресс-доставки способствовал созданию 200 тыс. новых рабочих мест, обеспечил онлайновые розничные продажи на сумму 6,9 трлн юаней и трансграничную электронную торговлю в размере 350 млрд юаней.

Как отметил Ма Цзюньшэн, в 2019 году большие усилия будут направлены на содействие развитию частных компаний экспресс-доставки, защиту законных прав и интересов работников отрасли и улучшение рабочей среды для них. Китай также уделяет внимание вопросу зеленого развития.

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