СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и вице-председателя Китая в Давосе

5 января 2019 17:46 (UTC+04:00)

Вице-председатель КНР Ван Цишань и президент США Дональд Трамп вероятнее всего проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе позднее в этом месяце, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание сообщало, что Ван Цишань возглавит китайскую делегацию на форуме в Давосе.

"Переговоры на полях форума в Давосе, который пройдёт 22-25 января, станут второй встречей на высоком уровне между Китаем и США в течение двух месяцев", - пишет газета.

В пятницу минкоммерции КНР сообщило, что американская делегация 7-8 января посетит Китай для проведения торговых переговоров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран направит боевые корабли к берегам США
Иран 17:01
Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса
США 15:01
В Калифорнии произошла стрельба в боулинге
США 13:54
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 13:12
Спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет расти - эксперт
Энергетика 11:11
В США неизвестный общался с конгрессменами под видом помощника Пенса
США 10:48
Лента новостей
Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже
Европа 18:22
Во Франции из-за гололедицы столкнулись 18 автомобилей
Европа 18:09
Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи
Россия 17:34
В Польше проверят более тысячи объектов после пожара во время квеста
Европа 17:18
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 31 декабря - 4 января
Энергетика 17:17
Иран направит боевые корабли к берегам США
Иран 17:01
Несколько сотен "желтых жилетов" проводят акцию протеста возле мэрии Парижа
Европа 16:43
В Таджикистане повышена стоимость разрешения на тонировку автомобилей
Таджикистан 16:25
В Таиланде три человека погибли в результате урагана Pabuk
Другие страны 16:11