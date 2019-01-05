СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и вице-председателя Китая в Давосе

Вице-председатель КНР Ван Цишань и президент США Дональд Трамп вероятнее всего проведут переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе позднее в этом месяце, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание сообщало, что Ван Цишань возглавит китайскую делегацию на форуме в Давосе.

"Переговоры на полях форума в Давосе, который пройдёт 22-25 января, станут второй встречей на высоком уровне между Китаем и США в течение двух месяцев", - пишет газета.

В пятницу минкоммерции КНР сообщило, что американская делегация 7-8 января посетит Китай для проведения торговых переговоров.

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