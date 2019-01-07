В Пекине официально стартовали китайско-американские торговые переговоры

7 января 2019 09:43 (UTC+04:00)

Торговые переговоры между США и Китаем официально начались в Пекине, сообщает газета Beijing Youth Daily, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую пятницу минкоммерции КНР информировало, что американская делегация 7-8 января посетит Китай для проведения торговых переговоров.

По данным издания, в 9.00 по местному времени кортеж из более чем десяти машин во главе с автомобилем с номерами посольства США, а также с американским флагом, прибыл к зданию министерства коммерции КНР.

Американскую делегацию, как ранее сообщалось, возглавляет заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в числе делегатов заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

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