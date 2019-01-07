СМИ: Власти Китая с 2014 года вернули из-за рубежа около 5 тыс. беглых коррупционеров

Власти КНР с начала 2014 года вернули из-за границы примерно пять тысяч граждан, скрывавшихся за границей после совершения экономических преступлений. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальной статистике, опубликованной изданием, коррупционеры укрывались более чем в 120 странах мира. Каждый пятый из них был членом Коммунистической партии Китая, 56 человек входили в список "красной сотни" наиболее разыскиваемых лиц, в том числе Интерполом. Объем возвращенных государству материальных ценностей, которые похитили преступники, оценивается в $1,5 млрд.

Правительство КНР продолжает объявленную ранее "охоту на лис" - кампанию по возвращению из-за рубежа скрывающихся там соотечественников, подозреваемых в коррупции. Большинство из них находится в США и Канаде. По приблизительным подсчетам, беглые коррупционеры вывезли из страны не менее $50 млрд.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишились постов и отправились за решетку, в том числе пожизненно, не только рядовые госслужащие, но и официальные лица высокого ранга. Согласно статистике, только за 2017 год свыше 159 тыс. человек подверглись в КНР различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В марте этого года было создано новое ведомство - Государственный надзорный комитет, который получил расширенные полномочия.

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