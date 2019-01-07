СМИ: Власти Китая с 2014 года вернули из-за рубежа около 5 тыс. беглых коррупционеров

7 января 2019 11:28 (UTC+04:00)

Власти КНР с начала 2014 года вернули из-за границы примерно пять тысяч граждан, скрывавшихся за границей после совершения экономических преступлений. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальной статистике, опубликованной изданием, коррупционеры укрывались более чем в 120 странах мира. Каждый пятый из них был членом Коммунистической партии Китая, 56 человек входили в список "красной сотни" наиболее разыскиваемых лиц, в том числе Интерполом. Объем возвращенных государству материальных ценностей, которые похитили преступники, оценивается в $1,5 млрд.

Правительство КНР продолжает объявленную ранее "охоту на лис" - кампанию по возвращению из-за рубежа скрывающихся там соотечественников, подозреваемых в коррупции. Большинство из них находится в США и Канаде. По приблизительным подсчетам, беглые коррупционеры вывезли из страны не менее $50 млрд.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишились постов и отправились за решетку, в том числе пожизненно, не только рядовые госслужащие, но и официальные лица высокого ранга. Согласно статистике, только за 2017 год свыше 159 тыс. человек подверглись в КНР различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В марте этого года было создано новое ведомство - Государственный надзорный комитет, который получил расширенные полномочия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пекине официально стартовали китайско-американские торговые переговоры
Китай 09:43
СМИ сообщили о возможной встрече Трампа и вице-председателя Китая в Давосе
Китай 5 января 17:46
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 5 января 13:12
В Гугуне откроется самая масштабная выставка в честь китайского Нового года
Китай 5 января 08:59
В 2018 году общее число экпресс-отправлений в Китае превысило 50 млрд единиц
Китай 5 января 08:19
Операционные доходы китайской интернет-компании Baidu в 2018 году превысили 100 млрд юаней
Китай 5 января 07:29
Лента новостей
Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах
Общество 12:09
Экономика столицы Казахстана демонстрирует рост
Казахстан 11:59
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 11:55
Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?
Общество 11:46
Азербайджанский фундук будет поставляться в Ливан
Бизнес 11:44
Президент Турции и лидер оппозиции проведут совместные митинги
Турция 11:28
Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты
Израиль 11:26
Абэ поклялся "поставить точку" в переговорах с Россией по Курилам
Другие страны 11:22
В Турции задержаны 100 военнослужащих
Турция 11:20