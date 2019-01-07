Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%

Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн. Об этом сообщило в понедельник Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, опубликованным ведомством, подобное снижение зафиксировано несмотря на наметившуюся в ноябре тенденцию к увеличению показателя (прирост на $8,6 млрд, 0,3%), которая продолжилась в декабре (плюс 0,4%, на $11 млрд).

"Если взглянуть на весь предыдущий год, можно увидеть, что валютные резервы несколько сократились, однако в целом остались на стабильном уровне. В условиях неоднородной динамики роста между отдельными странами и заметного усилия колебаний на финансовых рынках экономика Китая продолжает гармонично и устойчиво развиваться", - прокомментировала журналистам изменение показателя официальный представитель ГУВК Ван Чуньин.

По ее словам, 2018 год оказался для юаня стабильным как в плане текущих котировок, так и фьючерсов. "Трансграничные потоки капитала и международный платежный баланс в целом остаются в равновесии, благодаря чему сохраняется твердая основа для обеспечения стабильного объема валютных резервов", - добавила официальный представитель.

Ван Чуньин напомнила, что в 2019 году исполняется 70 лет с момента основания КНР - годовщина, совпавшая с ключевым событием: в стране полностью сформировано среднезажиточное общество.

"Несмотря на то, что международные факторы остаются довольно сложными, и возрастает глобальная неопределенность как в экономике, так и в сфере финансов, у Китая по-прежнему имеются гибкие рычаги и гигантский потенциал для обеспечения развития. Прослеживаемая положительная долгосрочная тенденция не может измениться, и имеются все условия для противодействия внешнему негативному воздействию и колебаниям на рынках, обеспечения сбалансированного трансграничного потока капитала, для равновесия спроса и предложения на валютном рынке", - подчеркнула она, отметив, что, согласно ожиданиям правительства КНР, валютные резервы страны в будущем будут оставаться стабильными.

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