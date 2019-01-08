МИД КНР: Китай играет ключевую роль в развитии диалога на высшем уровне между КНДР и США

Китай выступает в качестве ключевого звена, которое способствует успешному продвижению диалога по примирению между КНДР и США и активно содействует процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай и КНДР - соседи, поддерживающие друг с другом дружественные межгосударственные и межпартийные отношения. Формирование контактов на высшем уровне также следует считать нашей доброй традицией, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Имеет ли отношение этот визит [лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай] к предстоящему второму американо-северокорейскому саммиту - думаю, довольно известный факт, что при урегулировании проблемы Корейского полуострова, в том числе в вопросе построения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, мы постоянно выступаем в качестве ключевой стороны, содействующей ядерному разоружению полуострова".

По словам дипломата, Пекин уделяет большое внимание северокорейско-американским контактам и поддерживает развитие соответствующего диалога между Соединенными Штатами и КНДР. Лу Кан добавил, что МИД КНР еще дополнительно сообщит о деталях текущего визита Ким Чен Ына.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 7-10 января по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина находится в Китае с визитом, в ходе которого ожидается личная встреча лидеров двух стран.

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