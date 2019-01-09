При аварии в метро на юго-западе Китая один человек погиб, три пострадали - СМИ

Один человек погиб, еще три получили ранения и травмы при аварии в метро города Чунцина (Юго-Западный Китай). Как передает Trend, об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Согласно официальным данным, инцидент произошел из-за неисправности одной из защитных дверей, которая отклонилась от заданного положения и оказалась в пространстве движения поезда. В итоге в нее врезался идущий по рельсам поезд, существенно пострадал первый вагон.
Администрация метрополитена оперативно провела спасательные работы. Погибший - один из работников. Среди пострадавших только один пассажир, остальные - сотрудники метро.
Подробности аварии выясняются, ведется следствие.
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