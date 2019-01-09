Индексы на биржах материкового Китая растут на фоне переговоров Пекина и Вашингтона

9 января 2019 10:48 (UTC+04:00)

Значительным повышением котировок вслед за ростом индексов в США завершилась в среду промежуточная утренняя торговая сессия на биржах материкового Китая. Соответствующие данные опубликованы на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, подскочил на 1,59%, до отметки 2566,66. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, вырос к концу утренней сессии на 1,82%, до отметки 7526,45.

Общий для двух площадок индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных кампаний, также оказался в плюсе и подскочил к концу утренних торгов на 1,95%.

Повышение котировок, считают местные эксперты, произошло на фоне позитивных ожиданий инвесторов от начавшихся 7 января в Пекине торговых переговоров между Китаем и США, которые в среду были продлены еще на один день. В последнее время рынок довольно чутко реагирует на ситуацию вокруг сохраняющихся торговых трений между Пекином и Вашингтоном. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, по сообщению агентства Bloomberg, рассчитывает, что договоренности с Китаем о торговых вопросах позволят обеспечить стабильный рост американских фондовых индексов.

Оживление на торговых площадках материкового Китая произошло вслед за активизацией инвесторов на бирже в Нью- Йорке, где промышленный индекс Dow Jones во вторник к закрытию сессии вырос на 0,45%, до отметки 23787,45, а также повышением цен на нефть.

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