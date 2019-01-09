Китай сообщил о завершении торговых переговоров с США

9 января 2019 13:01 (UTC+04:00)

Переговоры Китая и США по торговым противоречиям, которые продолжались в Пекине с понедельника, завершились, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что торговые переговоры США и Китая завершились, официальные итоги переговоров будут обнародованы в ближайшее время", - заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, может ли китайская сторона охарактеризовать переговоры как успешные, дипломат отметил, что "положительные результаты (переговоров-ред.) благоприятны не только для КНР и США, но это также станет хорошей новости для мировой экономики".

Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако, как отметили ряд СМИ со ссылкой на американских чиновников, продолжились и 9 января. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Переговоры состоялись после того, как в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

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