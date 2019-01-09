В МИД Китая заявили, что позже огласят итоги торговых переговоров с США

Китайские власти решили позднее озвучить результаты уже завершившегося первого в текущем году раунда двусторонних межправительственных переговоров с США по торгово-экономическим вопросам. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу официально подтвердить, что, в соответствии с обоюдными договоренностями, переговоры были продлены еще на день. Однако означает ли это, что консультации столкнулись с трудностями? Вне всякого сомнения, обе стороны предприняли необходимые усилия - я только хочу сказать, что на этот раз переговоры прошли весьма обстоятельно, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Я могу подтвердить, что этот раунд консультаций уже завершился, и, думаю, их результаты будут опубликованы в ближайшее время".

Ранее китайская газета Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов сообщила, что участники переговоров, судя по всему, "уже достигли консенсуса по ряду вопросов, в том числе касающихся закупок Пекином американских энергоносителей и аграрной продукции". В то же время самые комплексные проблемы, такие как изменение некоторых аспектов торгово-экономической стратегии двух стран, вызывающих обоюдное раздражение, по мнению издания, еще предстоит решать на более высоком уровне.

Китайско-американские переговоры в Пекине первоначально были запланированы на 7-8 января, однако по не оглашенной причине были продлены еще на сутки. Это первая официальная встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте. Американскую делегацию возглавил заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.