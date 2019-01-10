АОН КНР: темпы роста китайской экономики в 2019 году составят 6,3%

10 января 2019 13:23 (UTC+04:00)

Темпы роста китайской экономики в 2019 году составят 6,3%. С таким прогнозом выступила Академия общественных наук КНР (АОН КНР), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По мнению специалистов, по кварталам темпы роста покажут U-образную траекторию. В первом квартале показатель составит 6,3%, во втором и третьем – по 6,2%, а в четвертом – 6,4%.

Рост инвестиций в основные фонды останется на прежнем уровне и составит 6%, а темпы роста потребления достигнут 8,4%. Объем внешней торговли Китая, по прогнозам, вырастет до 5,1 триллиона долларов. Темпы роста импорта составят 9,4%, экспорта – 6,6%.

На рынке жилья продолжится незначительный рост цен. Как ожидается, они повысятся в среднем на 6,7%. Рост будет на 3,4 процентных пункта ниже, чем в 2018 году.

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