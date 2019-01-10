В КНР заявили, что достигли прогресса с США при решении структурных проблем в торговле

Китай и США в первом в текущем году раунде консультаций по урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий достигли прогресса в решении структурных проблем. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается структурных проблем, в только что прошедшем раунде переговоров был достигнут прогресс в их решении. Мы стали больше друг другу доверять, заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности, - отметил он, выступая на регулярной пресс-конференции. - На предстоящем этапе переговорные группы двух стран продолжат активно работать, содействовать продвижению переговоров в соответствии с намеченным планом".

Первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне замминистров в Пекине прошел 7-9 января, и, как отметили ранее обе стороны, был плодотворным. Это первая встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте. Американскую делегацию возглавил заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш.

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