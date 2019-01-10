Xiaomi представила новый бюджетный смартфон

10 января 2019 22:02 (UTC+04:00)

Компания Xiaomi официально представила в Китае новый бюджетный смартфон Redmi Note 7 с двойной основной камерой с суммарным разрешением в 48 мегапикселей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предзаказы на него начнут принимать в пятницу в 06:00 (GMT+4), а официальные продажи стартуют 15 января. Розничная цена в Китае составит 999 юаней ($146).

Отличительные особенности новинки, с которой компания открывает свой новый независимый бренд Redmi, - полностью защищенный ударопрочным стеклом класса Gorilla Glass 5 корпус, 6,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей, 13-мегапиксельные датчики фронтальной камеры, процессор Snapdragon 660.

Кроме того, впервые в Китае компания предоставляет 18-месячную гарантию.

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