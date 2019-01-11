В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права

Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля в июне прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг саудовское издание Saudi Gazette.

По заявлению гендиректора департамента транспорта в МВД Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Бассами, власти страны планируют открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны. В настоящее время в действующих центрах существуют очереди желающих записаться на курсы вождения.

Исторический запрет на вождение женщинами автомобиля в Саудовской Аравии был снят 24 июня прошлого года. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

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