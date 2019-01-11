МИД КНР пожелал Пхеньяну и Сеулу прогресса в улучшении межкорейских отношений в 2019 году

Китайские власти активно поддерживают процесс сближения между Пхеньяном и Сеулом и желают обеим сторонам прогресса в дальнейшем улучшении межкорейских отношений. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что в наступившем году все заинтересованные стороны продолжат вести диалог в соответствии с существующей тенденцией, содействовать денуклеаризации Корейского полуострова, процессу разрешения соответствующих проблем политическими методами, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Китайская сторона всецело поддерживает межкорейское взаимодействие по мирному урегулированию, непрерывное улучшение отношений между Пхеньяном и Сеулом".

По словам дипломата, Китай готов не менее активно способствовать сближению КНДР и США, устранению обеспокоенности обеих сторон путем диалога. "Китайская сторона будет, как и прежде, оказывать этому содействие", - подчеркнул Лу Кан.

В пятницу представители КНДР и Республики Корея на уровне заместителей министров проводят в межкорейском офисе связи в Кэсоне переговоры по трансграничным обменам.

Как проинформировало Министерство объединения Республики Корея, в повестке дня - обсуждение "ряда актуальных проблем межкорейских взаимоотношений". Представитель ведомства не исключил, что стороны могут затронуть и вопрос поставок в КНДР 200 тыс. доз южнокорейской вакцины против гриппа Tamiflu. Одна из перспективных тем - обсуждение запроса бизнесменов Республики Корея о возможности посещения Кэсонского индустриального комплекса, закрытого в 2016 году из-за ухудшения отношений между Пхеньяном и Сеулом.

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