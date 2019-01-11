Китай заявил об успехе лунной миссии "Чанъэ-4"

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) в пятницу назвала успешной космическую лунную миссию "Чанъэ-4", совершившую в начале января историческую мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Миссия "Чанъэ-4" увенчалась успехом", - сказано в сообщении.

В пятницу утром CASC проинформировала о том, что аппарат "Чанъэ-4" успешно завершил панорамную съемку поверхности обратной стороны Луны. Снимки были переданы на Землю с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо", фотография 360-градусной панорамы размещена на сайте ведомства. На изображении виднеются многочисленные кратеры лунной поверхности. Отмечается, что на основе полученных данных исследователи уже провели предварительный анализ рельефа местности.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. 3 января он совершил историческую мягкую посадку на обратной стороне Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния.

Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли, в частности, в изучении минерального состава, структуры лунной поверхности, а также в выполнении низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

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