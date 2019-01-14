В КНР заявили о росте отрицательного сальдо США в торговле с Китаем в 2018 году

14 января 2019 10:24 (UTC+04:00)

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем за последние 12 месяцев составило $323,32 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 17,2%. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году китайско-американская торговля в целом развивалась нормально", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции.

По словам Ли Куйвэня, товарооборот Китая и США в 2018 году увеличился на 8,5%, составив $633,52 млрд. Китайский экспорт в США за данный период вырос на 11,3%, до $478,42 млрд, импорт американской продукции - на 0,7%, до $155,10 млрд.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до $429,8 млрд, импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд.

Устранение противоречий, вызванных дисбалансом в товарообороте - ключевая тема прошедших 7-9 января в Пекине китайско-американских переговоров. Первый за текущий год раунд консультаций прошел, как утверждают обе стороны, успешно, и стал первой официальной встречей представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к решению торгово-экономических проблем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
США 10:33
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Россия 10:23
WSJ: Белый дом не хранит данные о некоторых встречах Трампа с иностранными лидерами
США 10:18
Внешнеторговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордных $4,6 триллиона
Китай 07:43
Помпео прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
США 00:21
Помпео: США хотят достигать своих целей на Ближнем Востоке, не прибегая к помощи военных
США 13 января 20:46
Лента новостей
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 16 января в Париже
Политика 11:07
Объемы грузоперевозок из Азербайджана через порт Батуми увеличились
Бизнес 11:06
Южная Корея и Япония обсуждают инцидент с участием ВМС двух стран в Японском море
Другие страны 10:47
В Грузии отмечают День государственного флага
Грузия 10:44
В Беларуси стало значительно меньше ветеранов ВОВ
Беларусь 10:41
В 2018 году были сделаны важные шаги по развитию азербайджанской экономики - депутат
Экономика 10:39
В пригороде Тегерана разбился грузовой самолет (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:38
Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии
США 10:33
Туркменистан и Узбекистан увеличили взаимную торговлю
Бизнес 10:33