В КНР заявили о росте отрицательного сальдо США в торговле с Китаем в 2018 году

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем за последние 12 месяцев составило $323,32 млрд, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 17,2%. Об этом заявил в понедельник глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году китайско-американская торговля в целом развивалась нормально", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции.

По словам Ли Куйвэня, товарооборот Китая и США в 2018 году увеличился на 8,5%, составив $633,52 млрд. Китайский экспорт в США за данный период вырос на 11,3%, до $478,42 млрд, импорт американской продукции - на 0,7%, до $155,10 млрд.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до $429,8 млрд, импорт товаров из США продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд.

Устранение противоречий, вызванных дисбалансом в товарообороте - ключевая тема прошедших 7-9 января в Пекине китайско-американских переговоров. Первый за текущий год раунд консультаций прошел, как утверждают обе стороны, успешно, и стал первой официальной встречей представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к решению торгово-экономических проблем.

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