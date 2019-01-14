Китай готов сотрудничать с Россией при эксплуатации своей будущей орбитальной станции

14 января 2019 12:56 (UTC+04:00)

Китай готов сотрудничать с Россией при эксплуатации своей будущей орбитальной станции и допустить к участию в аналогичных проектах ряд других иностранных государств. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь Китайского национального космического управления (CNSA) Ли Гопин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия - один из главных партнеров Китая в сотрудничестве в космической отрасли", - отметил он, подчеркнув, что КНР и РФ ежегодно проводят встречи, посвященные взаимодействию в освоении космического пространства. По словам Ли Гопина, обе стороны активно работают над реализацией совместных аэрокосмических проектов в соответствии с утвержденной в КНР программой на 2018-2022 годы.

"Исследование Луны - одно из ключевых направлений в нашем сотрудничестве, - заявил генсек CNSA. - Что касается китайской орбитальной станции, то она находится на стадии строительства и к 2022 году будет завершена. Мы намерены сотрудничать по этому проекту со многими странами, в том числе с Россией, ФРГ, Францией".

Как отметил Ли Гопин, китайская сторона крайне заинтересована в реализации научно-исследовательских проектов с РФ и другими странами, в организации программ подготовки специалистов в области аэрокосмических технологий.

Китай в последние годы активно осуществляет программу создания собственной орбитальной станции, она будет состоять из трех модулей: одного базового и двух лабораторных. Вес каждого составит 20 т. Согласно официальным данным, мощности прежних ракет-носителей ("Чанчжэн-2-эф" и "Чанчжэн-7") для запуска будет недостаточно, для выведения в космос этих модулей планируется использовать "Чанчжэн-5". Ожидается, что базовый модуль станции будет отправлен на орбиту в 2019 году, а его эксплуатация начнется с 2022 года.

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