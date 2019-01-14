Китай готовится приступить к первой миссии по исследованию Марса к 2020 году

Китай к 2020 году планирует приступить к активному изучению Марса, аналогично тому как в настоящий момент осуществляются национальные лунные исследования. Об этом заявил в понедельник заместитель главного руководителя проекта по освоению Луны У Яньхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша первая исследовательская миссия на Марсе начнется примерно в 2020 году, - отметил он, выступая на конференции, посвященной освоению Китаем космического пространства. - Мы готовы объединить усилия с международным сообществом, чтобы на взаимовыгодной и толерантной основе содействовать развитию глобальной аэрокосмической отрасли, ради формирования человечества с единой судьбой, прогресса цивилизации и общества".

По словам У Яньхуа, для этой цели Пекин намерен активно использовать свой интеллектуальный и созидательный потенциал. Он также добавил, что основой к освоению Марса Китаем станет опыт по изучению Луны, куда с конца текущего года будут направляться космические аппараты "Чанъэ-5". На них будет возложена задача осуществления беспилотных возвращаемых миссий.

3 января космический аппарат "Чанъэ-4", запущенный с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок поверхности естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния. Основная задача "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны Луны. В частности, аппарат проведет изучение минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнит низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

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