Китай готовится приступить к первой миссии по исследованию Марса к 2020 году

14 января 2019 13:06 (UTC+04:00)

Китай к 2020 году планирует приступить к активному изучению Марса, аналогично тому как в настоящий момент осуществляются национальные лунные исследования. Об этом заявил в понедельник заместитель главного руководителя проекта по освоению Луны У Яньхуа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша первая исследовательская миссия на Марсе начнется примерно в 2020 году, - отметил он, выступая на конференции, посвященной освоению Китаем космического пространства. - Мы готовы объединить усилия с международным сообществом, чтобы на взаимовыгодной и толерантной основе содействовать развитию глобальной аэрокосмической отрасли, ради формирования человечества с единой судьбой, прогресса цивилизации и общества".

По словам У Яньхуа, для этой цели Пекин намерен активно использовать свой интеллектуальный и созидательный потенциал. Он также добавил, что основой к освоению Марса Китаем станет опыт по изучению Луны, куда с конца текущего года будут направляться космические аппараты "Чанъэ-5". На них будет возложена задача осуществления беспилотных возвращаемых миссий.

3 января космический аппарат "Чанъэ-4", запущенный с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок поверхности естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния. Основная задача "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны Луны. В частности, аппарат проведет изучение минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнит низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай готов сотрудничать с Россией при эксплуатации своей будущей орбитальной станции
Китай 12:56
В КНР заявили о росте отрицательного сальдо США в торговле с Китаем в 2018 году
Китай 10:24
Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1%
Россия 10:23
Внешнеторговый оборот Китая в 2018 году достиг рекордных $4,6 триллиона
Китай 07:43
Число жертв обрушения шахты на северо-западе Китая возросло до 21 (Обновлено)
Китай 13 января 09:56
Китай установил рекорд космических запусков в 2018 году
Китай 13 января 00:47
Лента новостей
СМИ: Спасатели извлекли девять тел погибших из-под обломков упавшего в Иране самолета
Общество 14:15
Завтра в Баку ожидается порывистый ветер
Общество 14:13
В Азербайджане страны ОПЕК+ обсудят влияние на рынок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 13:59
В Турции самоходный трап врезался в самолет
Турция 13:56
В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)
Общество 13:48
В Азербайджане телеканалы не соблюдают требования в связи с объемом рекламы – совет по телерадиовещанию
Общество 13:48
На всех КПП Азербайджана установлены специальные оборудования для выявления носителей "свиного гриппа" - Сафар Мехтиев
Бизнес 13:31
Турция и США обсудят поставки американских ЗРК Patriot
Турция 13:22
В иранском парламенте сообщили о продаже 5 млн. баррелей нефти и газовых конденсатов на бирже
Экономика 13:20