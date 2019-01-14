Арестованный в Китае по делу о наркоторговле гражданин Канады приговорен к смертной казни

14 января 2019 19:38 (UTC+04:00)

Арестованный в КНР по делу о наркоторговле гражданин Канады Ллойд Шелленберг приговорен к смертной казни. Народный суд средней ступени Даляня (северо-восточная провинция Ляонин) сообщил об этом в понедельник на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подсудимый признан виновным в контрабанде более 220 кг метамфетамина. Суд также постановил конфисковать в пользу государства все его имущество.

"Шелленберг признан виновным в противозаконной международной торговле наркотиками в составе организованной преступной группы, - отмечается в сообщении суда. - В ходе процесса суд обеспечил ему право на адвоката и переводчика при подаче апелляции. Перед началом заседания суд в соответствии с правилами уведомил посольство Канады, предоставив возможность представителю дипломатической миссии присутствовать на слушаниях. Оглашение приговора проходило при участии общественности, китайских и иностранных журналистов".

Согласно первоначальному решению суда, вынесенному в прошлом месяце, канадец был приговорен к 15 годам лишения свободы. Повторное слушание было проведено после появления новых улик, отягощающих вину Шелленберга. Он стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным к смертной казни в Китае.

Согласно законодательству КНР, лицам, занимающимся производством, продажей и транспортировкой наркотических препаратов весом более 50 граммов, грозит высшая мера наказания. Несмотря на это, наркоторговля по-прежнему считается в КНР одной из наиболее злободневных проблем: за 2017 год власти раскрыли 165 тыс. дел о наркоторговле, задержав 194 тыс. человек. В стране насчитывается более 360 реабилитационных центров, в которых за последние десять лет прошли принудительный курс лечения свыше 1,3 млн наркозависимых.

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