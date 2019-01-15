СМИ: Аппарат "Чанъэ-4" завершил первый биологический эксперимент на Луне

Доставленные на обратную сторону Луны при помощи китайского космического аппарата "Чанъэ-4" семена хлопка дали первые всходы. Как сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, это свидетельствует об успешном завершении первого в истории биологического эксперимента на естественном спутнике Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня были опубликованы последние фотографии [биологического] эксперимента, которые демонстрируют, что семена хлопка, доставленные на Луну с помощью аппарата, дали первые ростки, - говорится в репортаже. - Это означает, что "Чанъэ-4" завершил первый в истории биологический эксперимент, проведенный человеком на Луне".

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), помимо хлопка на Луну в целях создания там мини-биосферы были доставлены и другие биологические образцы, среди которых семена рапса, картофеля, резуховидки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), а также личинки плодовой мухи (дрозофиллы) и дрожжевые грибки.

Как сообщает телевидение, отбор биологических образцов проходил согласно жестким критериям. Кроме того, в силу ограниченных возможностей нагрузки космического аппарата, семена должны быть небольшого размера, а также иметь способность адаптироваться к условиям лунной поверхности: низкой гравитации, радиации, сильным перепадам температур, а также к суровым условиям окружающей среды, отмечает телеканал. Иные подробности, в частности, каким образом биологические образцы получают воду и кислород, пока не приводятся.

Ранее CASC заявляла, что "озеленение" естественного спутника Земли пройдет в рамках реализации проекта "Лунная мини-биосфера", который в 2016 году стал лучшим среди 200 участников конкурса на разработку плана первого лунного биологического проекта. В создании проекта приняли участие представители 28 университетов КНР во главе с учеными Чунцинского университета (город центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай). Согласно плану по его реализации, образцы были транспортированы на обратную сторону естественного спутника Земли в специальных оловянных капсулах.

Лунный аппарат "Чанъэ-4" был успешно запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния.

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