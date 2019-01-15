МИД КНР призвал своих граждан к осторожности при поездках в Канаду

Внешнеполитическое ведомство Китая во вторник предупредило своих граждан о необходимости быть особенно осторожными при поездках в Канаду в ближайшее время, учитывая недавнее "необоснованное" задержание финдиректора Huawei и последующее осложнение двусторонних отношений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Недавно в Канаде произошел инцидент, когда гражданин Китая был необоснованно задержан канадскими правоохранительными органами по запросу третьей страны. Министерство иностранных дел и посольство Китая в Канаде напоминает гражданам КНР в полной мере оценивать риски, связанные с поездкой в Канаду, и в случае посещения этой страны быть осторожными", - говорится в сообщении ведомства.

Данное оповещение Китая последовало за аналогичным предупреждением канадской стороны, обнародованным после того, как стало известно о том, что власти КНР приговорили гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Двадцатого ноября 2018 года суд средней ступени Даляня приговорил Шелленберга к 15 годам тюрьмы, а также постановил конфисковать 150 тысяч юаней и выслать его из страны. Однако канадец подал апелляцию. В декабре суд высшей ступени провинции провел открытое слушание.

На заседании прокурор назвал приговор, в котором обвиняемого признали соучастником, а само деяние квалифицировали как попытку совершения преступления, ненадлежащим. Суд постановил вернуть дело на повторное рассмотрение. Прокуратура дополнила его новыми фактами. Для разбирательства сформировали новую судейскую коллегию.

Теперь суд решил, что обвиняемый и его сообщники в рамках международной организованной преступной деятельности контрабандой ввезли 222,035 килограмма метамфетамина. В соответствии с УК КНР, с учетом степени общественной опасности преступления, Шелленберга приговорили к смертной казни. У подсудимого есть десять дней, чтобы обжаловать приговор.

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