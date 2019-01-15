Импорт природного газа в Китай достиг рекордно высокого уровня в 2018 году

15 января 2019 21:52 (UTC+04:00)

Импорт природного газа в Китай достиг нового максимума в прошлом году благодаря поддержке развития чистой энергетики со стороны правительства, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

В 2018 году импорт природного газа вырос на 31,9 проц. в годовом исчислении до 90,39 млн тонн, сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР. Темпы роста были выше аналогичного показателя в 26,9 процента, зарегистрированного в 2017 году.

В декабре импорт природного газа в Китай составил 9,23 млн тонн.

В последние годы спрос Китая на природный газ быстро увеличивался, отчасти в связи с экологической политикой по использованию чистой энергии вместо угля. В 2017 году Китай обогнал Республику Корея и стал вторым в мире импортером сжиженного природного газа после Японии.

По данным управления, был также отмечен рост импорта других товаров, включая сырую нефть и медь. В то же время сократился импорт железной руды и соевых бобов.

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