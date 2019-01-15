Центральный паритетный курс юаня к доллару США укрепился на 18 базисных пунктов

Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 15 января центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7542 юаня за доллар и укрепился на 18 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,7560 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7487 юаня за евро, 6,2422 юаня за 100 иен, 0,86116 юаня за сянганский доллар, 8,6990 юаня за фунт стерлингов, 9,9149 рубля за юань.

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