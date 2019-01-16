Вице-премьер Госсовета КНР посетит 30-31 января США для торговых переговоров

16 января 2019 06:29 (UTC+04:00)

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял приглашение американской стороны посетить в конце месяца США для нового раунда торговых переговоров. Визит намечен на 30-31 января, сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в ходе двухдневного пребывания в Вашингтоне Лю Хэ проведет встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

Первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне заместителей министров прошел в Пекине 7-9 января и, как отметили обе стороны, был плодотворным.

В ходе встречи, состоявшейся 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились приостановить торговую войну и предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами.

"Обе стороны проявили искренность в ходе переговоров на уровне замминистров, которые прошли весьма успешно. Это открывает путь для поездки Лю Хэ в Вашингтон для следующего раунда консультаций", - отметил эксперт Китайского центра международных экономических обменов Вэй Цзяньго.

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