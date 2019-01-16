Пекин выступил против ограничений в отношении владельцев Huawei на Тайване

16 января 2019 10:56 (UTC+04:00)

Китай выступает против ограничений в отношении владельцев техники компании Huawei на Тайване и считает подобные действия попыткой угодить другим странам, заявил на брифинге в среду официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее тайваньский институт информационной индустрии заявил, что обладателям любых гаджетов, произведенных компанией Huawei, будет закрыт доступ к внутренней сети института ради обеспечения его информационной безопасности.

"Мы решительно выступаем против подобных действий, которые исходят из политических целей и наносят ущерб торгово-экономическому сотрудничеству Пекина и Тайбэя", - заявил представитель канцелярии.

Он подчеркнул, что такие действия "не только вредят интересам предприятий на материковом Китае, но также наносят серьезный ущерб интересам тайваньских потребителей".

"Подобные действия являются попыткой угодить некоторым иностранным силам, однако согласие быть пешкой в руках иностранцев совсем не поможет получить доверие людей", - сказал Ма Сяогуан.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп может уже в январе подписать указ, запрещающий американским компаниям покупку оборудования у китайских Huawei и ZTE. Как ожидается, документ будет предписывать министерству торговли США блокировать покупку американскими фирмами оборудования иностранных телекоммуникационных компаний, которые "представляют значительную угрозу для национальной безопасности". Названия компаний Huawei и ZTE, скорее всего, как отмечает агентство, в указе фигурировать не будут, однако, "как ожидается, представители министерства будут интерпретировать его как постановление, ограничивающее распространение оборудования" этих фирм.

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