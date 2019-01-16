Китай и Россия объявили старт совместного конкурса инновационных проектов

16 января 2019 14:10 (UTC+04:00)

Научный парк МГУ и Китайская ассоциация по международному обмену объявили о проведении первого Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства. Церемония его запуска состоялась в Пекине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Организаторы планируют привлечь российские технологические компании и три провинции КНР. По мнению заместителя гендиректора Научного парка МГУ Василия Петреченко, "технологический рынок Китая имеет большой потенциал и предоставляет стартапам интересные возможности". Россия, в свою очередь, располагает большим числом инженерных и научных школ мирового уровня, отметил он.

Конкурс обеспечит условия для создания новых китайско-российских совместных предприятий, привлечения инвестиций и обмена знаниями и опытом профессионалов из разных областей. В первом китайско-российском конкурсе инноваций и предпринимательства могут участвовать проекты из таких областей, как интеллектуальное производство, биомедицина и биотехнологии, новая энергетика и материалы, устойчивое развитие и охрана окружающей среды.

Подать заявку на участие в нем можно до 27 января. На первом этапе будут отобраны 200 проектов. После заочной экспертизы из них к полуфиналу допустят лишь 40 стартапов. Мероприятие состоится в мае в Москве. По его итогам разработчиков 24 проектов пригласят в августе 2019 года в Китай, где пройдет серия встреч участников конкурса с предпринимателями и китайскими инвесторами.

В сентябре 2018 года в Пекине состоялась первая Всемирная конференция по научной грамотности. В ней приняли участие более 1000 делегатов из 38 стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно – Лавров
Политика 14:38
Россия, Иран и Азербайджан готовят новый трехсторонний саммит
Политика 14:34
Лавров сомневается в полезности февральской встречи по Ближнему Востоку в Польше
Россия 14:31
В Сербии арестован мужчина, готовивший покушение на Путина
Россия 13:39
С мая Buta Airways открывает прямые рейсы в Астрахань
Бизнес 11:16
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Россия 11:05
Лента новостей
Лавров: Надеемся, что Армения ответит взаимностью на заявления Баку о готовности искать развязки карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 14:58
В Египте к отслеживанию туристических автобусов привлекут военных
Арабские страны 14:54
В Азербайджане увеличилось производство табака
Бизнес 14:52
Лавров считает незаконными попытки Конгресса помешать Трампу проводить внешнюю политику
США 14:50
На крупном месторождении золота в Азербайджане завершены геофизические исследования
Бизнес 14:47
Требования дня делают необходимым проведение структурных реформ в Азербайджане - эксперт
Политика 14:45
В Индии пострадали около 70 участников состязания по укрощению быков
Другие страны 14:42
Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно – Лавров
Политика 14:38
До 2020 года в Азербайджане на 10% может сократится потребление табака
Общество 14:35